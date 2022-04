Richard BOHU

Après 18 ans passés au ministère de la défense en tant que militaire de carrière, j'ai décidé de prendre un autre élan dans ma vie professionnelle.



Durant ces années, plusieurs postes occupés, tous dans le secteur des ressources humaines, j’ai terminé par une fonction de responsable de secteur catégoriel en RH avec une équipe de 12 personnes à manager, et ce durant les 10 dernières années.



Après un travail construit et établit avec un coach professionnel, des stages de développements personnels et de management, en janvier 2010 je m’oriente vers le métier fort passionnant de consultant immobilier.



Une première expérience de deux années réussie dans un grand groupe Nantais, j’ai pris la route de la ville d’Angers pour des raisons familiales.



Actuellement en poste depuis aout 2012 dans une grande franchise immobilière sur Angers (AVIS Immobilier), je confirme ce métier passionnant.



Après plusieurs année de pratique et de résultats concluants, je souhaiterai occuper un poste de responsable d agence immobilière, ceci afin de coupler l'expérience déjà vécue et réussie du management, avec le métier passionnant de l'immobilier.



Au plaisir d'échanger sur des projets constructifs et ambitieux.





Mes compétences :

Ressources humaines

Négociation immobilière

Management

Immobilier

Conseil

Accompagnement

Communication

Gestion commerciale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel