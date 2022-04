Richard BOISSIERE

Depuis le 01 février 2013 :

Clinical Trial and Risk Management - Biose - consultant QHSE pour Biose Industrie



Janvier 2011 - février 2013 :

Directeur QHSE - Membre du Comité Directeur des Laboratoires Lyocentre.



Depuis le 02 janvier 2002 :

Responsable Assurance Qualité / Environnement des Laboratoires LYOCENTRE - établissement pharmaceutique spécialisé dans la production de probiotiques aux normes pharmaceutiques :

site agréé BPF médicaments à usage humain et BPF matières premières à usage pharmaceutique, et certifié :

NF EN ISO 9001 version 2008

NF EN ISO 14001 version 2004

NF EN ISO 13485 version 2003

Opérateur Economique Agréé



- système de management qualité/Environnement(documentation, audit, réclamation, déviations, revue de direction, APR, ...)

- Gestion des Qualifications / Validations

- Gestion de la fonction Métrologique



Septembre 1997 – Décembre 2001 :

Responsable Assurance Qualité/Métrologie du Laboratoire d’Analyses des Eaux de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du Cantal.

- gestion de la documentation qualité.

- gestion des enregistrements, des investigations, des rapports d'investigation et du suivi des écarts internes (anomalies) et des réclamations clients.

- veille et suivi normatif et réglementaire :

- suivi normatif et réglementaire

- gestion métrologique

- Gestion des audits internes et externes.

- Administrateur et paramétrage du LIMS du laboratoire (SOLUTION LABORATOIRE)



Obtention des accréditations COFRAC Programme 100-1 et 100-2 concernant les domaines physico-chimiques et bactériologiques des eaux de consommation, eaux résiduelles et eaux de Baignades



Mes compétences :

environnement

Contrôle qualité

assurance qualité

Production

CAPA

Management

qualité

Bonnes Pratiques de Fabrication

consultant

ISO 13485

ISO 14001

Amélioration continue

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

ISO 9001

Risk management

Gestion du risque

Management transversal