Je m'appelle Richard Bonnafous



Je suis né le 16 Janvier 1951 à Béziers une petite ville du Sud de la France. Je suis marié et j'ai deux enfants. De formation comptable à la base je me suis très vite intéressé à l'informatique et l'arrivée d'internet a suscité en moi une véritable passion.

J'ai pratiqué le day trading pendant quelques années et j'ai suivi une formation de webmaster et de marketing sur internet. Les actions boursières sont devenues très risquées et je me suis intéressé aux métaux précieux comme l'OR avec un cours qui n'a cessé de progresser depuis une dizaine d'années. Et ce n'est pas fini ! tous les experts sont unanimes.



A ce jour j'ai réalisé une bonne centaine de sites dans des thèmes différents et mon expérience en CEO m'a permis de positionner plusieurs de mes créations en N°1 sur la première page de google.



Depuis 4 ans maintenant je me suis passionné pour le E-commerce avec les apps PWA et Wordpress + Woocommerce et je peux vous former dans ce domaine ou créer votre boutique et même la gérer pour vous.

Pour plus d'informations, visitez https://applimob.com/pwa . Avec un ordinateur et une connection internet, vous pouvez travailler de chez vous ou vous voulez et quand vous voulez.



Je vis en Thailande depuis 19 ans et mon statut de travailleur indépendant (freelance) me permet compte tenu de la fiscalité dans ce pays, de pratiquer des tarifs défiant toute concurrence surtout comparée à l'Europe.



Vous avez un projet que vous souhaitez mettre en ligne ?



Je me tiens à votre disposition pour étudier avec vous les modalités et vous fournir tous renseignements à votre convenance.



Je vous souhaite une excellente journée !

Cordialement

Richard Bonnafous



Contact : richardbonnafous@gmail.com



Mes compétences :

Informatique

Création de boutiques E-commerce sur Shopify et Wo

Formations sur le E-commerce