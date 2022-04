Richard BONNEFOY

Je suis à la recherche d’un poste dans les SIG dans lequel je pourrais mettre à profit mes compétences, mon dynamisme et ma créativité au sein d’une équipe.



Je possède des compétences techniques allant de la gestion de bases de données au traitement et l’interprétation de données spatiales.



Je suis très intéressé par l'acquisition de nouvelles connaissances technologiques et techniques (Logiciels, Langage de programmation…).



Polyvalent, je m’adapte aux contextes et aux domaines. Je possède également de bonnes qualités relationnelles.





Mes compétences :

Géomatique

Cartographie

Microsoft Office

ArcGIS

Qgis

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

PostGIS

Adobe Dreamweaver

GeoServer

Adobe Flash

MapInfo

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Global Positioning System

Final Cut Pro

AutoCAD