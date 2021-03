Rodrigue ARCHAMBEAU

Venant d'obtenir le master 2 Aménagement du territoire et télédétection à l’Université Paul Sabatier, je suis à la recherche d'un poste dans la géomatique, pouvant associer des thématiques liées au territoire, à l'environnement et la cartographie



De nos jours, les outils ,mis à notre disposition pour l'aménagement, sont de plus en plus précis et puissants. Cependant peu de structures possèdent les compétences permettant d'avoir une utilisation optimale de ces outils, en restant dans des coûts raisonnables.



Maîtrisant, grâce à ma formation et mon parcours professionnel, de nombreux logiciels, je suis capable aujourd'hui d'allier efficacité et précision dans mon travail.



Mes compétences :

SQL

Python Programming

ArcGIS

Qgis

Télédétection

Aménagement du territoire

Ecologie

Entomologie

Microsoft Access

Microsoft Office

MapInfo

Microsoft Excel

Cartographie SIG

PostgreSQL

PostGIS