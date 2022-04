Richard BONNET

Fournisseur dentaire pour les laboratoires de prothèses dentaire de 1981 à 2013, fondateur de la société Centre Digital Dental Emergence ( Cd2E) en septembre 2009.

CD2E, 1er centre de Micro fusion E.o.s. pour le dentaire en France, centre exclusivement dédié à la sous traitance de la prothèse dentaire.

Nous sommes équipés à ce jour d'une machine Eosint M270 pour la Micro Fusion des prothèses dentaire en Cobalt Chrome, d'une machine Formiga P110 pour la fabrication des Maîtres modèles en polyamide pour les cabinets dentaire équipés d'une caméra Endo Bucale, d'une machine Wilmin Macodel pour usiner dans du CoCr ou du Titane implants, barres et bridges implantaires.Emax blue bloc Supranity et autres et d'une usineuse 5 axes Zenotech T1 pour usiner tous les matériaux tendres tels que la Zircone.



Machines outils

Scanner 3D

FAO

CAO

Gestion d'entreprise