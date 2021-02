Richard BONNET

Acteur local de l'intérim et du placement en CDD CDI, je délivre une expertise RH à mes clients aussi bien industriels, professionnels du bâtiment, des travaux publics, de la logistique et du tertiaire. Gestion et négociation des accords, suivi et développement de l'agence...



Responsable Commerciale pendant 13 ans au sein de Groupes Fabricants d'enveloppes de dimension européenne. Clientèle Française, Belge, Espagnole...



Conseiller Technique et Commercial auprès d'une clientèle " Imprimeurs - Routeurs - Agences de Communication - Grands Comptes directs Privés et Public

Suivi et développement sur un secteur de 3 000 000€

Veille concurrentielle permanente

Ecouter - Conseiller - Négocier - Argumenter - Force de proposition -



Dynamique, professionnel, responsable, autonome...



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation commerciale

Management commercial

Réalisation de devis

Stratégie commerciale

Imprimerie

Sérigraphie

Recrutement

Marketing direct

Responsable d'agence

MS-Office ME

SAP