Richard BONNIER

Co-gérant SARL SYNRJY depuis 203



Ergonome spécialisé dans le domaine des Facteurs Humains (Aéronautique et Médical)

- Formations facteurs humains (CRM)

- Formations Facteurs Humains en simulateur

- Techniques d'enquêtes et d'analyses d'événements

- Retour d'expérience

- Mise en place de politique sécurité

- Risques psychosociaux

- Etude de poste de travail



Ancien Ingénieur d'Étude et Fabrication de l'Institut de Médecine Aérospatiale du Service de Santé des Armées (IMASSA)spécialité : Ergonomie et Facteurs Humains (1995 - 2003)



Infirmier (1982 à 1995)



Membre "Human factors" de l'European Association for Aviation Psychology



Mes compétences :

Ergonomie

Prévention des risques

Simulation

Sécurité