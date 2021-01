Richard BRACHET

Manager de transition / Directeur des systèmes d'information / Directeur supply chain / Gestion de projets et de programmes structurants / International / Secteur des biens de grande consommation, retail.



Points forts: Secteur industrie et distribution des biens de grande consommation, Supply Chain distribution et planning, Services clients et centres d'appels, Gouvernance informatique, Organisation et processus métiers, Gestion de grands projets, Développement offshore, Management équipe multiculturel, International.



Ingénieur Télécom, Executive-MBA, Score TOEIC: 945 sur 990.



Mes compétences :

Logistique

Management

Gestion de projet

SCM

Business Intelligence

TMS

Gestion de la relation client

Centre d'appels

Offshoring