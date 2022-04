Richard BRAVAIS

Bonjour,

J’ai une expérience de 30 années passées en tant que fournisseur de services en prestations intellectuelles pour le compte des industries de process en tant que manager sur des activités nationales et internationales dans un grand groupe industriel fournisseurs de solutions en Automation, puis en tant que chef d’entreprise d’une société créée ex nihilo en 2006 de services et d’ingénierie en EIA (Electricité Instrumentation et Automatismes) sur Lyon d’une cinquantaine de salariés, que j’ai cédé et quitté en avril 2017.

Forte expertise dans les secteurs des biens d’équipement, de l’ingénierie et des services associés, dans les opérations de vente en France/International et dans l’innovation de management (animation de politique d’implication et de motivation des équipes).

Expert en Automation et notamment en Contrôle-Commande.



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Direction générale

Gestion de projet

Ingénierie

Management

Marketing