Richard BRENET

Responsable des ventes secteur pour la société LIDL France pendant près de 3 ans, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge professionnel et d'un nouvel élan dans ma carrière.



MOBILE TOUTE FRANCE



Mes précédentes missions ont été les suivantes :

- Gestion multi-sites de 5 points de vente (40 à 50 collaborateurs)

- Coaching quotidien de directeurs de magasins (agents de maitrise)

- Application de la politique commerciale de l’enseigne et mise en place de plans d’actions (« être dirigeant de son parc de points de vente »)

- Animation globale d’un parc de magasins en termes d’accompagnement, de motivation, de formation et de recrutement des équipes

- Définition des objectifs économiques trimestriels: prévisions chiffre d’affaires, besoin en personnel, coût de la masse salariale, productivité...

- Conduite d’inventaires, merchandising, actions commerciales...



Je suis donc en recherche active d'un poste de manager d'un ou plusieurs centres de profits.



Mes compétences :

ASPECT

COMMERCE

Créativité

Formation

Innovation

Marketing

Vente

Management

Communication