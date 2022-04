Richard BREYER

Ma carrière, placée sous le signe de l'adaptabilité et de la polyvalence, s'articule autour de 4 domaines de compétence principaux:



DIRECTION D’ENTREPRISE

- Création de structure (en 3 mois) et lancement d’une activité nouvelle en France

- Réorganisation de la production et augmentation de la productivité et du CA (+ 30%) d’une entreprise de menuiserie

- Reprise en main de la gestion de 2 Directions de Production Bâtiment avec retour au bénéfice

- Réorganisation d’une société de promotion immobilière

- Refonte complète de la gestion financière d’un groupe coté en Bourse qui a entraîné une division par 2 des frais financiers



GESTION ADMINISTRATIVE & FINANCIERE

- Direction de services dans différents contextes (Siège social, direction opérationnelle, filiale régionale, PME indépendante,...) et secteurs d’activité (BTP, téléphonie mobile et vente directe, immobilier, commerce,...)

- Contrôle de gestion avec la mise en place et/ou l’amélioration des procédures

- Intégration fiscale et consolidation

- Réduction de coûts

- Gestion financière et de trésorerie optimisée

- Amélioration et/ou mise en place des systèmes d’information comptable et financière

- Gestion de dossiers complexes (défiscalisation, LMP, contentieux fiscaux, demandes de subvention)

- Etablissement du rapport annuel remis aux actionnaires (groupe coté en Bourse)



INTERNATIONAL

- Montage d’une société en France pour des actionnaires anglais et aide au déploiement de leur activité dans le Monde (Allemagne, Italie, Espagne, Hong Kong)

- Reporting bilingue (France & Royaume-Uni)

- Relations avec des partenaires européens (Allemagne, Espagne & Suède)

- Expérience dans les DOM

- Anglais et espagnol courants



MANAGEMENT

- Animation d’équipes y compris pluridisciplinaires (gestion de projets)

- Recrutement d’une équipe complète de 30 collaborateurs (toutes fonctions)

- Mise en place d’une gestion individuelle des collaborateurs (entretien annuel d’évaluation)

- Formation des responsables opérationnels aux mécanismes financiers

- Organisation & mise en place de plans sociaux



Mes compétences :

Réorganisation

Gestion sociale

BTP

Promotion

DOM

Téléphonie mobile

Fiscalité

Trésorerie

Contrôle de gestion

Immobilier