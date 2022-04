Richard BRINI

Www.airediagnostic-64.fr



Le Cabinet Aire Diagnostic est votre partenaire pour répondre à vos demandes et réaliser l’ensemble des diagnostics obligatoires pour vos locations, rénovations, successions, transactions immobilières.



*Vous louez ? Vous vendez ?



Nous réalisons pour vous l’ensemble des Diagnostics Obligatoires :



-DPE avec Mention« diagnostic de performance énergétique » pour tertiaires – commerces

-DPE sans mention pour maison individuelle et Appartement

- Amiante

- Termites

- Plomb

- Installation Électrique

- Installation Gaz

- Mesurage Carrez/Boutin

- ERP « état des Risques et pollutions »







COMPETENCES & PROFESSIONNALISME.

DISPONIBILITE & REACTIVITE.

QUALITE & CONFIANCE.



Sont les clefs de notre engagement



Mes compétences :

Www.airediagnostic-64.fr