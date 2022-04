Richard BROUSSE

Passionné d'informatique j'ai 16 ans d'expertise technique répartie en 9 années de SSII et 7 années de progiciel bancaire sur des environnements techniques très diversifiés propriétaires et open source :



- Oracle 10gR2, Oracle 9iR2, Oracle 8.1.7

- SQL Server 2000, 2005

- Genio 4.7, 5.1 et 6.1

- Linux (ubuntu, opensuse, mandriva, fedora)

- Windows server 2003,vista, seven, 2000,XP

- Mac OS X 10.6, FreeBSD, Solaris, Unix

- Vmware, SUN VirtualBox

- Python



Mes compétences :

python

bases de données

oracle