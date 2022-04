Richard BROUSSE

J'ai travaillé pendant une quinzaine d'année dans le domaine de l'éclairage de spectacle en tant que régisseur lumière/ éléctricien de plateau.

Par la suite, j'ai conçu des éclairages de spectacles de théâtre, de concert, défilés de mode, événementiel...

Ma spécialité de base,hormis la conception d'éclairages scéniques, c'est la programmation de projecteurs robotisés de spectacle pilotés avec le protocole DMX; cette technologie permet aux projecteurs de changer de direction, changer la couleur du faisceau et de projeter des logos...C'est ce genre de projecteurs que l'on retrouve sur tous les plateaux télé ou les concerts.

Grace à cette spécialisation, j'ai été amené à faire la programmation de nombreux spectacles et concerts, en France et à travers le monde; j'ai en effet travaillé dans des pays comme la Chine, à Shanghai( direction technique et artistique),

en Corée, à Séoul, ou au Soudan, à Khartoum...

Engagé en 2004 dans la société MARTIN -fabricant leader de projecteurs robotisés- comme chef produit "éclairage architectural", je travaille aujourd'hui chez Philips Lighting au bureau d'étude en éclairage dynamique. Spécialisé sur les luminaires a LED, murs d'images et les systèmes de gestion d'éclairage dynamique (DMX, Ethernet, DALI...).



Mes compétences :

Nouvelles technologies de l'éclairage

Conception lumière

Managment