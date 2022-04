Je m'appelle Richard Burgaud j'ai 21 ans

Je fait du rugby depuis 5 ans.

J'aimerai dans un avenir plus ou moins proche diriger une équipe dans le domaine de l'électricité.

Je suis intéressé par les énergies renouvelables.



Mes compétences :

Utilisation d'autocad

Utilisation régulière de word et exel

Lecture de schéma électrique

Connaissance du logiciel See Electrical