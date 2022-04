Richard BURGEVIN a 38 ans, originaire de Saint-Germain-des-Prés (49) il vit à Montjean-sur-Loire.



Diplômé de l'IUT Génie Civil de Saint Nazaire en 1996, il débute sa carrière en tant que technicien du bâtiment. Il se rend compte rapidement qu'il apprécie l'esprit d'équipe que requiert le chantier, ce qui le pousse à s'orienter progressivement vers les métiers d'économiste de la construction et de conducteur de travaux. Aujourd'hui, après plus de 15 ans d'expérience dans le bâtiment, accumulés en agences d'architecture, il a décidé de s'associer pour créer OXA Architectures. Il gère l'économie des projets, réalise les pièces écrites et effectue le suivi de chantier.



Mes compétences :

Economie de la contruction

Conduite de chantier