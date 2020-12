Richard CORMIER

Nous sommes tous des Consultant,reste a savoir restituer l'information & informer dans un temps, 1s/m à sa hiérarchie L'analyse de son poste ,ainsi celle-ci va prendre en compte l information et/ou accompagner sont personnels ….



Le consultant, doit pourvoir s appuyer sur des personnes formés (Manager/collègues) en données informatique et vécu ,ceci dirigerons des choix après d eux consultation en interne pour Là Mission dédiée…. cest une force et nous ferons d eux aussi des alertes Interne ou pas ...

affecter du temps de travaille impose s' ils est nécessaire deux parties. Votre Manager ou hiérarchie





Nos consultants sont formés testé a longueur, ils interviennent auprès des entreprises pour y analyser et résoudre des problèmes ponctuels et operationel. Il peut opérer dans des domaines très variés. C'est un prestataire extérieur ou non qui travaille généralement au sein notre cabinet mais qui peut également officier comme indépendant...nous sommes ouvert aux opportunités et nous les accompagnons.



Participer a l intégration d une nouvelle digitalisation......Le monde digital de 2015 à 2035 et surement qu au debut pour cela c est un investissement sans contrepartie pour Nous

Expleo groupe ce donne les moyens d y réussir,



Voila 2020 Impose cette prise de conscience l absorption d un nouveau Deal & Un Nouveau RDV qu' il est important de réfléchir ...mettre a mal une identification n est pas la norme pour notre groupe accompagne et aide nos partenaires

!nous nous imposons une étique



Avoir le Droit à l échec doit être pris en compte par nous tous .Nos ingénieurs ont une force et ne sont pas une remise en question des possibles sans enfreindre un droit, celui de Voir/construire /réaliser/inventer/ sans être juger …..



aucune questions ne doit être écarter nous sommes pertinent tous les jrs !

c est notre force humain indispensable.



Mes compétences :

Gestion de la production

Architecture

Gestion des achats

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets

LOGICIEL CONVENTIONNEL

CADSS 5X

Catia v5

BEEZ

Responsabilité sociétale des entreprises

SAP Material Management