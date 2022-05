Richard DELOGE

Architecte logiciel et ingénieur en développement, je conçois et produis des plateformes applicatives à l'aide des technologies Web et mobile, permettant à mes clients de développer leurs activités.



En tant que développeur "fullstack", je travaille principalement avec les technologies Web, tel que PHP, Symfony, HTML5, MySQL ou MongoDB. C ++, Java and PostgreSQL me sont également familiers.



En parallèle, je développe la marque Teknoo Software ou y sont regroupés des outils et services à destination des développeurs Web.



Agréé Prestataire Crédit Impôt Innovation



https://teknoo.software



Mes compétences :

Développement web

JAVA

PHP

SQL

Ingénierie logicielle

Architecture logicielle

Symfony