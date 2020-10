Thierry GOEMANS

Consultatant et formateur en gestion des organisations, je propose 3 prestations dans le cadre de l'organisme de formation et de conseil que j'ai créé en 2008 :



1° formations sur-mesure présentiel et à distance (#FOAD)

2° accompagnement pour le pilotage de l'entreprise (directeur administratif & financier freelance)

3° audit de risques et de procédures



NB : Pour béneficier de profil actualisé régulièrement, je vous donne RDV sur Linkedin.



http://www.adjuvamus.fr

http://www.formation-compta-tpe.fr/



Quelques précisions : je suis indépendant de toute marque de logiciel ou de services aux entreprises/organisations.



1° organisme de formation en compta & gestion

Pourquoi ?

Pour renforcer votre aisance dans la gestion et votre capacité à communiquer sur les chiffres de manière convaincante.



Actualités :



- j'anime des formations d'une journée destinée aux comités d'entreprises, qui ont de nouvelles obligations comptables et réglementaires après la loi sur la transparence financière des CE.





- j'anime les formation "comptabilité et gestion" proposées par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines, à Versailles.





2° accompagnement des dirigeants de TPE et startup

pour les procédures administratives et comptables.



Pourquoi ?

Pour une circulation fluide des informations et une organisation fiable, qui facilite la gestion.



3°audit - missions confidentielles menées dans des PME et chez des grands-comptes.



afin de faire le point sur les procédures en place ou à mettre en place pour une efficacité accrue.



Mes compétences :

PME

Comptabilité

Formateur

Conseil aux entreprises

Externalisation

Gestion des risques

Finance

Direction de projet

Audit

Audit financier

Audit comptable

Audit externe