Jean-François LEGAY

Une solide expérience de management de projets et de programmes au niveau international et une expérience de 10 années en valorisation de la recherche.

Bilingue français-anglais.

Une excellente connaissance du financement et du management de l'innovation.

Un domaine d'excellence en optique et électro-optique.

Un bon background en mécanique, électronique, logiciel.

Une pratique du management de l'entreprise dans ses composantes organisation, technique, financière et contrôle de gstion.



Mes compétences :

Anglais

Capital Risque

Conseil

Electronique

Europe

Finances

Gestion projets

High tech

Innovation

International

Management

Mécanique

Optique

Organisation

PME

Recherche

Valorisation