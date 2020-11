Richard DEVOY

Exerce d’abord des fonctions d’encadrement supérieur à dominante commerciale et des fonctions de direction générale, pour des entreprises agissant sur des marchés très diversifiés. Il découvre et se passionne pour les techniques de communication et de développement professionnel des individus.

Mesurant l’efficacité accrue qu’elles apportent aux responsables du monde des affaires, il crée son cabinet centré sur l’accompagnement des dirigeants. Conférencier, consultant et formateur, son CREDO est : Focaliser l’entreprise sur le couple ''client-marché''et la rendre proactive.

Il centre son action sur le management, l’efficacité commerciale et la communication. Il s'appuie sur un savoir-faire et une vision pragmatiques et opérationnels de l’entreprise. Il est rodé à l'interculturel (Europe, amérique du nord, Chine, Afrique du nord.

Diplômé d’études supérieures en marketing et gestion (IAE Lyon) et capacitaire en droit, il maîtrise les principales techniques de communication telles analyse transactionnelle, PNL, PCM et énnéagramme.

Il est par ailleurs chargé d’enseignement dans plusieurs grandes écoles et facultés.La plupart de ses formations peuvent être offertes en anglais.

Expérience opérationnelle de l’Entreprise :

- plusieurs créations et/ou reprises d’entreprises

- 9 ans de Management de centres de profits multi-implantations,

- 5 ans de direction du marketing et du merchandising en univers international,

- 12 ans d’expérience de la fonction commerciale opérationnelle et négociations grands comptes.

Champs d’intervention :

- Coaching individuel et d’équipes : Réflexion et Accompagnement stratégique des dirigeants, Management et Animation d’équipes, Organisation et Efficacité personnelle, Formation de formateurs et de tuteurs.

- Relations humaines : Communication interpersonnelle et Développement personnel, Gestion des situations de conflits et Cohésion des équipes, Accompagnement à la recherche d’emploi.

- Depuis plusieurs années, il s' interesse et pratique le coaching d' hommes politiques qui ont été élus.

- Efficacité commerciale : Négociation-vente et négociation-achats, vente en milieu industriel et cycles longs, merchandising, Organisation commerciale et Gestion des ventes.

- Validations de recrutements de développeurs.



Quelques succès :

- COACH du gagnant du concours de vente ''LES NEGOCIALES 2011''

- Oscar du Merchandising et de la PLV.



Quelques références :

Banque de France,Brunet eco aménagement Maroc,Colas, Coval,Credit immo des Alpes,CREAL,Euromaster,Eurovia,F2A,Go Sport,Le Bois sa,L’OREAL Luxe international,Maisons Alain Metral, MaxiZoo, Point P, Pomagalski, UNCMI, Vicat…



Mes compétences :

Communication

Achats

Coaching

Ingénierie pédagogique

Analyse transactionnelle

Formation de formateur

Grande Distribution Et Distribution Selective

Recrutement De Cadres Et Dirigeants

Formations Management, Efficacité Professionnelle

Interculturel Et Negociation

Marketing Vente-negociation, Action Commerciale