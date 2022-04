Alain CHAMPEIX

Gérant, Consultant, Formateur dans 2 cabinets sur Saint-Etienne (SIC et CREA2M).

Diplomé ESC Saint-Etienne.

35 ans d'expérience en management de PME.

Management d'entreprises depuis 1983

Conseiller Prud'hommes à Saint-Etienne depuis 1998.

Professeur vacataire à l'IUT de Saint-Etienne en droit du travail et gestion pour la licence IEE.

Professeur vacataire à l'IUT de Saint-Etienne en droit du contentieux pour la licence GRH.

Formateur avec la Société SYNERGIE ACTIONS de Saint-Etienne depuis 2002 pour des stages en création et reprise d'entreprise auprès des chambres de métiers et de commerce en Auvergne, Bourgogne et Rhône Alpes

(Clermont Ferrand, Le Puy, Chalon sur Saone, Dijon, Saint-Etienne,Grenoble, Annecy, Bourg en Bresse).

Administrateur au Réseau LOIRE ENTREPRENDRE.

Administrateur CGPME Loire.

Médiateur professionnel adhérent à la CNPM (spécialité domaine social).

Enfin la formation tout au long de la vie

