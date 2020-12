Richard DUGHERA

Je suis consultant IT Freelance. Je délivre des prestations d'AMOA, de pilotage de projets, et de conseil autour de la gestion de la Data.

J'ai construit plusieurs outils de gestion tout au long de ma carrière, et j'utilise mon expertise dans les technologies SQL PLSQL ORACLE VBA VBS pour piloter les flux de données.



J'aime créer les solutions qui aident les entreprises à devenir plus efficientes.





Mes compétences :

AMOA

Projet

Consultant

Business Analysis

Business process

MES

LIMS

ERP

Industrie pharmaceutique

Intégration

MOA

MOE

Process

Conseil

implémentation

Oracle

SQL

PLSQL

VBA

Gestion de projet