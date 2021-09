Richard GALY

Mon parcours professionnel m'a amené à travailler dans un contexte international et divers environnements techniques et industriels, laboratoire, bureau d'étude et terrain.

Ce dernier m'a permis d'acquérir une certaine organisation dans la gestion de mon travail et une grande autonomie dans sa planification et son organisation.

De formation électrotechnique/électronique à l'origine, j'ai acquis progressivement de multiples connaissances sur des machines automatisées en variation de vitesse, mécatronique, mécanique, instrumentation, informatique, fluides, ventilation et climatisation, génie civil.

Polyvalent et homme de terrain de part mon expérience en petite structure, je suis capable de suivre une affaire depuis sa définition technique jusqu'à la réception finale en gérant tous les aspects techniques, administratifs et relationnels.

Aujourd'hui, je suis en train de compléter mon expérience avec une expertise sur la sécurité des machines. J'effectue de l'accompagnement CE de clients en réalisant des prestations partant de l'appréciation des risques jusqu'à la certification CE de machines. Je réalise clé en main des sécurisations de machines.



Mes compétences :

Machines électriques

Gestion de projet

Informatique

Automatismes industriels

Test fonctionnel

Génie climatique

Ingénierie

Banc de tests

Instrumentation

Sécurité des machines

Certification CE machine