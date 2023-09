Richard LADRIÈRE

Bonjour,



Je suis né en 1969, je vis en couple et nous avons 2 enfants nés en 2005 et en 2006.



Directeur Technique, je suis en charge des études et des essais de commandes à distance mécaniques (commandes à billes et à câbles) pour tous secteurs (aéronautique, ferroviaire, industrie, marine, ...).



J'ai également une solide expérience (études et applications) dans le domaine de l'hydraulique, particulièrement des composants et des circuits de freinage hydraulique d'engins lourds.



Cette expérience se marie très bien à l'un de mes centres d'intérêts puisque j'ai entrepris la remise en route d'une DS, voiture pourvue de plusieurs composants hydrauliques (direction, freinage, suspension, commande de boîte de vitesses).



Mes compétences :

Hydraulique

Hydraulique mobile

Mécanique

Mobile