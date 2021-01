Richard LECATHELINAIS

Plus de dix années d'expérience dans le domaine technique et dans le secteur des Travaux Publics. Je recherche un poste en CDI en région Poitou-Charentes et plus particulièrement dans le secteur de La Rochelle ou Rochefort (17).



Vous recherchez quelqu'un de sérieux, motivé, polyvalent et sachant allier technique et administratif, alors n'hésitez plus à me contacter.



Mes compétences :

Frappe de courriers / contrats / comptes rend

Flottes automobiles

Gestion des ressources humaines

Notes de Frais

Gestion de chantier

Facturation

Réponse aux appels d'offres

Services généraux

Suivi de chantiers

Encadrement