Sylvain SCHILDKNECHT

Fort d'une expérience de 14 ans dans les métiers du cycle de l'eau (eau potable et assainissement), j'ai créé en 2012 la société MC Disconnecteur.



Nous sommes spécialisés dans la réalisation des contrôles réglementaire des dispositifs de protection contre les retours d'eau (les disconnecteurs et les clapets anti-retour). De plus, nous réalisons des installations / des audits techniques / des réparations / la vente de ces ensembles et des pièces détachées.



MC Disconnecteur intervient dans toute la France.



Pour tous renseignements, consultez notre site internet :Array