Richard MAGNIEN

Mes fonctions occupées au sein de la supply chain, tant dans des rôles opérationnels que de coordination m'ont permis de mettre l'accent sur l'optimisation et la performance du prestataire transport dans le cadre de la fonction d'achat.

A partir d'un cahier des charges exhaustif qui implique l'ensemble des acteurs de la supply chain, la sélection du prestataire transport répondra favorablement aux exigences de ces derniers et l'approche qualité sera le fil conducteur de la sélection ou sourcing.

Mes expériences en matière de sélection d'opérateurs ou transitaires aérien, maritime et terrestre ont été couronnées de succès.

Actuellement disponible pour apporter cette riche expérience à des sociétés qui recherchent une amélioration de leurs coûts, délais et qualité de transport, je me tiens prêt à étudier des problématiques transport et y apporter une réponse performante et adaptée.



Mes compétences :

Gestion de flux

Sieges

Oracle

Import/Export

Taxation

SAP

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft Access

ETL

Corps

BPCS

Approvisionnement

Négociation

Air Freight

Supply Chain

IBM AS400 Hardware

Microsoft SharePoint