Richard PINEAULT

Animateur de formation, passionné de cinéma et de jazz, je découvre limprovisation théâtrale en 1994 grâce à Robert KASSOUS alors président de la Ligue dImpro. Après cette rencontre décisive, je crée la première équipe dimpro en entreprise chez Métrobus, Régisseur publicitaire de la R.A.T.P, équipe au sein de laquelle je joue de nombreux matchs jusqu'en 2000 date à laquelle je quitte cette société pour créer avec Robert KASSOUS, la société IMPROFORM , spécialiste des techniques de formation ludiques en entreprise, revendue par la suite.



En 1996 je réalise dans le cadre du TELETHON, avec le comédien Patrick "DOUD" Le Luherne, sous le patronage de Patrick TIMSITT et de Yvon LEDUC, «Les Trente Heures de limpro», avec la participation de différentes équipes francophones, amateurs et professionnelles, belges, françaises, suisses et canadiennes, dont la prestigieuse Ligue Nationale dImpro de Montréal.



En 1996 toujours, création avec Robert KASSOUS des IMPROVISADES, seule manifestation dimprovisation théâtrale ouverte aux entreprises, professions libérales, universités et grandes écoles. Je participe parallèlement à dautres spectacles dimprovisation théâtrale, « Déclaration dImpro », « Tennis impro » et en imagine dautres que je joue à Paris entre 1998 et 2020, tels que « Machines », « Cocktails dimpros », « ECO2 », "En Panne", "Kadavre Exquis", MEB, etc., sans oublier une incursion grâce à Xavier Nicolas, dans la magie avec « Mis en boite » liant théâtre et mentalisme sur scène.

J'ai participé à la production de 1999 à 2006, du "Cercle des Menteurs" de Christian SINNIGER.



En octobre 2004, je réalise avec la participation exceptionnelle de Keith JOHNSTONE "IMPROSTIVAL" premier festival international et multilingue dimprovisation théâtral à Paris.

En octobre 2005, un nouveau festival, "IMPROMANIA", réservé aux concepts de langue française, mais ouvert sur la danse et lhistoire.

En juin 2012 "ESTIVAL D IMPRO" au théâtre du Gymnase de Paris pour célébrer l'alchimie des sens.

En juin 2015 et 2016 "INCOHERENCE" aux anciens studios Pathé-Albatros, toutes disciplines artistiques confondues en hommage à Ivan Mosjoukine et à Alphonse Allais.



Je suis co-auteur de « TOUT SUR LIIMPRO » aux éditions de La Voûte-Pléiades, de "MIEUX COMMUNIQUER EN ENTREPRISE GRÂCE A LIMPROVISATION THÉÂTRALE" dont le but est dinformer les néophytes sur les bienfaits de limpro, dans les relations interpersonnelles, et de différents articles liant improvisation et formation professionnelle.



J'utilise depuis 1999, l'improvisation théâtrale avec un certain succès, pour la formation des salariés en entreprise et celle des étudiants dans les grandes écoles et universités, principalement dans les domaines de la communication, du développement personnel, et du management créatif.



Pour en savoir plus rdv sur : www.improvisades.org



Mes compétences :

Improvisation théâtrale

Enseignement artistique

Mise en scène