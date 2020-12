Richard ROCHE

Au sein de l'entreprise promocash depuis 2004 je suis actuellement responsable du pole épicerie

Gestion du rayon épicerie : réalisation des commandes, manager et dynamiser une équipe, inventaire des stocks , approvisionnement du magasin, implantation du rayon, mis en avant des produits et des rayons , mis en place d'actions promotionnelles..

Dynamique , rigoureux et aimant les nouveaux challenges je suis ouvert a toutes nouvelles propositions et/ou défis que l'on pourrait me proposer.. n'hésitez pas a me contacter.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Travail d'équipe

Organisation

Dynamisme

Rigueur