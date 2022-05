Richard SABA

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique, j'ai acquis des compétences dans les domaines suivants:



- Gestion et coordination de projets informatiques dans un contexte international - Certification PMP

- Expertise SIG: Smallworld, ESRI

- Conseil fonctionnel: principalement transport et distribution d'énergie (Rédaction de specs, suivi de réalisation, etc...)

- Conception et développement de logiciels industriels: tout le cycle de vie de la conception à la livraison dans différents environnements techniques.





Je suis intéressé par toute nouvelle opportunité dans un des domaines cités ci-dessus, tout en restant ouvert à de nouvelles opportuntiés.



Mes compétences :

Consultant fonctionnel SIG - Electricité

Gestion de projet PMP

Coordination de projet

Expertise SIG Smallworld

PMO

Développement logiciel CMMI

Conscience professionnelle