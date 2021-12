Richard TIZIOU

Grâce à mes 19 ans d’expérience en industrie centrés sur trois axes, la logistique, la gestion de production et l’ordonnancement, je possède des compétences nécessaires telles que l’organisation, la coordination et le respect des méthodes de travail, pour intervenir au sein d’une équipe tout en favorisant les rapports humains.



Mes compétences :

Gestion de flux de production

Elaboration d’appel d’offre

Gestion de magasin

Planification de production d’une unité de fabrica

Informatique bureautique

Encadrement de personnel (2 techniciens et 15 opér