Richard TOLO BADE

Bsr M.

je me nomme TOLO Bade Richard cordiste irata niveau 3 et manager de la société impact multi services .Nous sommes une structure camerounaise basée à Douala et nous faisons dans les travaux sur corde.Je viens vous proposer nos services : chaudronnerie soudure 6G et4G,maintenance en offshore , contrôles non destructif (CND),sablage peinture , installation des lignes de vie ,affichage des bâches publicitaires ,démontage et montage des bardages, lessivage des bâtiments vitrés , purge des silo ciment et des silo à malt .Nous sommesspecialisé dans les travaux sur cordes .Nous pouvons acceder à n'importe quelle hauteur .Nos techniciens cordistes sont formés à l'echelle international et certifiés par irata international.Pour toute vos difficultés en hauteur,et en espace confinés , nous avons la solution veiller nous contacter aux +237695248001.



Mes compétences :

soudure 6G

sablage peinture

NDT

Electricite industriel

Microsoft Word

Microsoft Excel