Thomas DIEUSET

Bonjour, Je suis Breton et ai réalisé ma scolarité au lycée technique Yves Thépot de Quimper où jai obtenu mon BTS maintenance que jai complété par une FCIL en Qualité et Assurance de la Qualité intitulée Entreprise et Certification Qualité .



Le fil conducteur de ma carrière est la qualité et ses systèmes de management associés. Jai découvert ses principes au cours de mon stage de fin détudes chez RENAULT Cléon spécialisé dans les moteurs et boites de vitesses. Ceci ma permis de prendre gout à lorganisation, les méthodes et la satisfaction des clients. Jai pu mobiliser mes nouvelles compétences acquises durant ma spécialisation en qualité et assurance qualité durant mon stage de six mois Chez Crown Cork and Seal Company (fabrication de boite de conserve) en réalisant ses audits internes. Jai ensuite assez naturellement été salarié de lAFAQ (devenue depuis AFNOR certification)à Bagneux pour y faire un parcourt de Chargé dAffaires à Auditeur junior en passant par les phases de responsable produits aéronautique et spatial (EN 9100) et responsable commercial. Etant le premier organisme certificateur ayant avoir reçu laccréditation du COFRAC pour ces nouvelles certifications jai publié un article dessinant lindustrie spatiale française face à la mondialisation (voir lien) : http://www.bivi.qualite.afnor.org/layout/set/popin/ofm/certification-iso-9000/ix/ix-24/5

Le plein essor en 2005 de lindustrie nucléaire ma permis dintégrer les effectifs dAREVA NP de Chalon sur Saône. Jai réalisé de nombreux audits internes et fournisseurs dAREVA NP partout dans le monde (Brésil, Chine, Europe). Jai, à ces occasions, pu élargir mes compétences linguistique et culturelle. Laudit est une relation humaine qui oblige un échange (anglais) entre les hommes et cela ne se déroule pas de la même façon en Asie quen Italie, certains codes culturels sont indispensables pour mener à bien ces audits. Jai découvert les référentiels de construction liés au nucléaire RCC-M, ASME et ai pu appréhender les audits des différentes autorités de sureté, agence autorisée dinspection (ANI) et clients. Après trois années passées sur le site, jai pu transmettre ma culture sureté aux nouveaux salariés dAREVA NP en les formant sur cette thématique.

J'ai travaillé au sein d'APAVE en tant que chargé dinspection matériaux. Jai mis à mes compétences à disposition dun nouveau service nucléaire basé à Rouen agence qualifiée en tant quorganisme notifiée agréé (ONA). Mon domaine était linspection et le suivi de fabrication déquipements sous pression nucléaire pour le compte notamment des autorités de suretés nucléaires françaises.



J'ai par la suite été salarié du groupe institut de soudure industrie et étais responsable du produit inspection réglementaire et non réglementaire et gérais une équipe de 50 personnes environ.



J'ai par la suite été chef d'un projet nucléaire à très fort enjeux chez Manoir Industries sur le site de Pîtres en Normandie. J'ai notamment piloté la fabrication d'une partie du circuit primaire principal d'une centrale nucléaire normande. Par la suite j'ai été le responsable des chefs de projets pour des marchés nucléaires et conventionnel et d'armement dans cette fonderie.

Une opportunité s'est offerte à moi en interne et je suis devenu le directeur commercial du site sur les marchés du nucléaire de l'armement et du conventionnel (regroupant le ferroviaire et tout autre marchés).



Enfin j'ai été le responsable d'une business unit durant 6 mois chez FOURE LAGADEC. Mon rôle étant de rendre profitable le service du contrôle non destructif ainsi que le laboratoire d'essai mécanique en pilotant une équipe de 10 personnes.



De nature plutôt curieux, j'aime découvrir de nouveaux endroits et activités diverses, dernièrement le parachute. Je m'intéresse particulièrement aux activités artistiques, pratique la course à pied et lescalade.





Mes compétences :

Management

Encadrer les équipes

Planifier et organiser les tâches

Animer des groupes de travail

Piloter le PNL

Piloter la balance âgée

Déterminer les CAPEX

Déterminer les KPI

Recruter les talents



Commercial :

Déterminer la stratégie

Elaborer les budgets

Déterminer les marges/chiffre daffaires

Prospecter les marchés cibles

Participer aux salons/manifestations

Réaliser la veille concurrentielle

Administrer les ventes

Animer les réseaux



Projets :

Piloter des projets dampleur

Assurer les jalons de facturation

Assurer la rentabilité

Analyser les besoins clients

Coordonner la production

Réaliser des reporting

Anime les réunions