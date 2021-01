Richard VALENTE

Mon expérience dans le management, l'emploi et l'orientation en mission locale, et les projets que j'ai menés dans le recrutement, la publicité, le tourisme, le théâtre et la communication m'ont permis de valoriser tout particulièrement les compétences et dimensions ci-après :



- Le pilotage associatif,

- L'animation d'équipe,

- L'animation d'un réseau de partenaires,

- La mise en place de supports de communication,

- L'organisation dévénementiels,

- La prise en compte de problématiques liées au public le plus fragile,

- La valorisation de la culture,

- Le conseil en communication,

- Les outils de promotion touristique des territoires.



Mes compétences :

Animation

Communication

Conseil

Culture

Pilotage

Tourisme