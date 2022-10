Richard YING

Exerçant en tant que consultant en stratégie de contenus depuis 6 ans, j'ai su analyser et proposer des solutions adaptées à mes clients.

Avec un double profil en marketing digital et conduite de projets, j'ai démontré que j'étais organisé, rigoureux et capable d'atteindre mes objectifs dans une grande variété de structures.



Je disponible pour des missions liées au marketing numérique ou à la gestion de produits numériques.



Conduite de projets Web et mobiles

Gestion de contenus éditoriaux

Marketing des applications mobiles

Publicité en ligne

Droit des médias et du numérique

Planning stratégique

Social Media Marketing, Community Management

Relations publiques en ligne et blogueurs

Référencement (SEO, SEA)

Veilles technologique et d'opinion