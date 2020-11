Rita ABDULLAH

Juriste daffaires en Propriété intellectuelle et du Numérique depuis 3 ans, avec des expériences tant dans le secteur privé que le public. Travail rigoureux, en équipe et dotée d'un bon sens relationnel. Autonome et ayant le sens des responsabilités et des priorités, je sais anticiper les risques et faire preuve d'une grande réactivité.



Mes compétences :

Droit des affaires

Négociation

Veille juridique

Conseil juridique

Procédure civile

Droit des contrats

Contentieux

Droit du numérique

RGPD

Droit de la propriété intellectuelle

Aisance relationelle

Cybersécurité