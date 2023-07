Rita Gennifer GOUSAKODE

Je suis une jeune diplômée en Master Marketing Direct Digital à l'IAE de Lille avec une plus d'un an expérience professionnelle dans le domaine.



Je suis à laise dans la mise en place et l'analyse de campagnes digitales et j'ai une bonne maîtrise de divers outils digitaux



Je recherche un CDI en tant que Chargée de Marketing Digital dès le 04 septembre 2023.



Mon objectif étant d'apporter une valeur ajoutée en contribuant au succès de l'entreprise à travers l'atteinte de ses objectifs marketing.