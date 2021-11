Robbi ROSALBA

Expert-comptable et Réviseur comptable italienne

Expert -Comptable et réviseur des comptes exercent le métier à travers la profession libéral depuis 30 ans.

Capable dapporter de la plus-value au cabinet, à ses collaborateurs et aux stagiaires candidats à la profession.

En favorisant et renfoncent l'apprentissage de lactivité d'expertise comptable à travers les astuces du métier, la méthodologie du travail et la capacité de se mettre à côté des autres.

Compétences acquisses parmi un parcours de long date.