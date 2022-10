PAOiste-Metteur en page et photographe depuis plus de 1 an 1/2. Ayant un DTS en informatique. Cherche un emploi à domicile (freelance). Réalise tous type de travail de PAO (création ou retouche), de la mise en page de tout types de documents(livres, magazine, flyers ...) en respectant le délai normal prévu.



Mes compétences :

Photographie

PAO

Mise en page