Robert HARDY

ARTISAN EXERçANT DEPUIS PLUS DE 20 ANS DANS L'INSTALLATION,

LE DEPANNAGE ET LA REMISE EN ÉTAT DE VOLETS ROULANTS ET STORES

PRINCIPALEMENT EN RÉGION PARISIENNE OUEST



JE SUIS À VOTRE SERVICE POUR TOUTE INSTALLATION, DEPANNAGE,

RÉPARATION OU REMISE EN ÉTAT DE VOLETS ROULANTS ET STORES...



MON ADRESSE EMAIL : mr.robert@bbox.fr

SITE INTERNET : Array



DEVIS GRATUITS, CLAIRS ET DETAILLES, PRIX CORRECTS PAR RAPPORT

AUX ENTREPRISES DE DEPANNAGE



PAR EXEMPLE :

TABLIER PVC CASSÉ,TABLIER DESAGRAFFE,VOLET COINCÉ, AXE

D'ENROULEMENT DIFFICILE À MANOEUVRER, MANIVELLE OU SANGLE À

CHANGER, ÉLECTRIFICATION DE VOLETS ROULANTS,MOTEUR ELECTRIQUE

EN PANNE, CHANGER UN CORDON DE STORE À PROJECTION, CHANGER LA

TOILE D'UN STORE À PROJECTION OU TOUTES AUTRES PIÈCES DÉTACHÈES

DE VOLETS ET STORES.



IL EST POSSIBLE DE SE DÉPLACER GRATUITEMENT SUR PARIS RP POUR

ÉTABLIR UN DEVIS, POUR CE FAIRE LAISSEZ MOI IMPERATIVEMENT

VOS COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES DANS VOTRE EMAIL, AFFIN DE

POUVOIR VOUS RAPPELER POUR CONVENIR D'UN RDV.



COMPTEZ UN DELAI DE REPONSE D'UNE DEMI JOURNEE A UNE JOURNEE

APRES RECEPTION DE VOS EMAILS.POUR UN EMAIL ENVOYE LE MATIN,

VOUS AUREZ UNE REPONSE DANS L'APRES MIDI,POUR UN EMAIL ENVOYE

L'APRES MIDI UNE REPONSE LE LENDEMAIN.

NOTA/

EN RAISON D'UN GRAND NOMBRE D'ABUS DE QUESTIONS PAR EMAIL SANS

SUITE DONNÉE ET POUR EVITER TOUT PROBLEME DE CONCURENCE DELOYALE

SUR INTERNET,JE RÉPONDRAI A VOS QUESTIONS, NOTAMMENT DE TARIFS

UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE.

CETTE ANNONCE EST UN SERVICE QUE NOUS VOUS PROPOSONS, NOUS NE

SOMMES PAS TENUS D'INTERVENIR DANS L'URGENCE, ALORS AU CAS OU

VOTRE DEMANDE EST PRESSEE MERCI DE BIEN VOULOIR LE PRECISER

DANS VOTRE EMAIL.

Mr ROBERT.