Roberta HUNDZINSKI

Je propose des TRADUCTIONS, CONFÉRENCES, MINI-COURS ET COURS DE LANGUE PORTUGAISE, LITTÉRATURE ET CULTURE BRÉSILIENNES.

- Diplômée en Lettres (Universidade Estadual de Maringá – Brésil) suivi de 10 ans d’expérience en tant que "professeur de Français Langue Étrangère et Littératures" au sein de cette même Université.

- Titulaire d’un DEA en Philosophie (Université Paris X – Nanterre - 92) et habitant depuis douze ans en France.

- En France, je suis professeur à l’École Polytechnique à Palaiseau où je suis chargée d'implanter le cours de langue portugaise en tant que coordinatrice des enseignements lusophones.

- J'ai également été professeur au Lycée Jean-Paul II, à Sartrouville (78), et au Collège Sainte Anne de Montesson (78).

- J'ai aussi effectué plusieurs traductions (textes, documentaires, poésies, etc.) dont certaines ont été publiées.



Mes compétences :

Brésil

Journalisme

Français Langue Etrangère

Enseignement