Robin BOSSIROY

Diplômé en ingénierie dont je garde méthode et rigueur, jai cependant toujours eu un fort attrait pour la conception et le graphisme. Jaime créer, trouver des solutions à des contraintes mais surtout pouvoir voir le résultat. Cest au sein de TransfertPress que jai pu acquérir plus de cinq années dexpériences, à développer la stratégie de marketing et de communication et manager léquipe dédiée pour augmenter la présence et les performances de lentreprise. Aujourdhui jaspire à en découvrir toujours plus et à me perfectionner.