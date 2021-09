Je me présente, je suis Robin Coelho, actuellement en formation BTS SIO.Je me suis intéressé au monde de linformatique avant mon entrée au lycée, et je tout de suite voulu en connaître plus et le spécialisé dans ce domaine. Jai donc décidé de commencer dans un bac professionnel en système numérique. Ça ma énormément aider et apporterDurant cest 3 années, jai pu effectué des stage qui mon permis daccroître mes connaissances et mont grandement apporté. Suite à ça, jai décidé de me diriger vers un BTS SIO, en option SLAM, pour me spécialiser dans le développement.