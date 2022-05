Robin GAILLARD

Etudiant en Bachelor Immobilier, titulaire d'un DUT Gestion logistique et Transport, Animateur BAFA etc...

Vous l'avez compris je suis quelqu'un de très polyvalent, mais toutes ces professions sont reliées par la même volonté de satisfaire.

Je suis également judoka depuis mon jeune âge, éduquer avec son code morale et ses vertus extrêmement importantes à mon sens (le respect, la politesse, le contrôle de soi etc...).

Ses valeur mon appris à devenir un travailleur engagé, dynamique et sérieux afin de satisfaire à chaque fois au mieux les tâches qui me sont confiées.

également amateur de théâtre, je n'ai pas de difficultés à m'exprimer face à un client, je n'ai pas peur des challenge, qu'ils soit à effectuer en groupe ou en autonomie.