Corinne GAILLARD

Possédant un MBA international, étant quadrilingue (français, anglais, espagnol, portugais brésilien), j'ai fait de la gestion de projets et de la formation dans divers pays (Europe, Amérique du Sud...) et activités (10 ans d'hôtellerie, 4 ans de recherche...). Mes nationalités sont française et étasunienne.



Ci-dessous quelques unes de mes expériences.



Mes compétences :

Administração

Administração de projetos

Administración

Administracion de proyectos

Chef de projet

Conseil

Formation

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Portuguese