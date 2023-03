Robin MICHEL

Je suis un élève ingénieur, en deuxième année à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), à Lyon. Afin de préciser les connaissances généralistes (génie civil, bâtiment, transport, environnement, et urbanisme) qui y sont enseignées, je me suis spécialisé dans les domaines du génie civil. Pour compléter cette formation, je réalise un double diplôme en Architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL) qui me permet de satisfaire mon goût pour l’art et la construction.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Esprit d'équipe

Bâtiment

Esprit d'initiative

Entreprenariat

Environnement

Adobe Photoshop

Génie civil

Sens du contact

Créativité

Innovation