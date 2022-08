Rodolphe ALEXANDRE

Après avoir travailler comme fournisseur avec la grande distribution alimentaire, je me suis totalement réorienté en intégrant "l'entreprise familiale" d'assurances et, après quelques années d'observations du système... j'ai opté pour le statut d'indépendant profession libérale en qualité d'agent général avec gan assurances. L'agence se situe sur Lens, mais étant spécialisé sur le marché du pro et de l'entreprise (biens et personnes), j'interviens sur toute la région et plus si nécessaire. J'aime accompagner mes clients dans le conseil et la projection ainsi que de relever des challenges comme le tout nouveau produit que je viens de créer d'assurances dommages des prothèses auditives avec une approche INEDITE spécifique en B to B !

j'apprécie de travailler dans la franchise et l'honneteté, je percois mon travail comme un partenariat économique, ce qui signifie donc un besoin réciproque entre mes clients et moi même et ne supporte pas l'hypocrisie.



Mes compétences :

Conseil et audit assurances B to B

Indépendant

Industrie

Dynamisme

Responsabilité civile

Conseil

Audit

Social

Assurances inédite b to b audioprothésistes

Assurance

Rigueur

Réactivité