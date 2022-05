Stéphanie BARON

Le groupe Baron est une société familiale française spécialisée dans l'ingénierie et la réalisation d'équipements industriels.



Notre société mène des projets clés en main, depuis l'élaboration du cahier des charges, la réalisation des études, la fabrication, l'assemblage et la mise au point jusqu'à l'installation sur site, tout en assurant la maintenance.



Nous avons une solide expérience internationale et travaillons avec le top 10 des industries de la pharmacie, chimie, luxe et de l'aéronautique.



Grâce à notre équipe de 60 ingénieurs et techniciens, nous sommes capables de répondre aux besoins des clients et de manager des projets de plusieurs millions d'euros dans le domaine des machines spéciales et lignes de production.



Lean manufacturing

Equipe R&D

Collaboration participative

Parteniariats clients





Chiffres clés:



CA 2013 : 30M€

Effectif : 300

30 années d'expérience



Membre du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants)





Mes compétences :

Automatisme

Chaudronnerie

Conditionnement

Electricité

machine spéciale

Machines spéciales

Maintenance

Maintenance préventive

Maintenance préventive et curative

Mécanique

Poinconnage

Production

Productique

Robotique